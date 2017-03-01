Вальбуэна: Ротенберг дал телефон сына, чтобы я звонил, если будут проблемы

Экс-полузащитник «Динамо» Матьё Вальбуэна рассказал любопытную историю, связанную с бывшим президентом бело-голубых Борисом Ротенбергом-старшим и его сыном защитником Борисом Ротенбергом-младшим, который в то время также играл за московскую команду.
«Таких весёлых историй, как у Кураньи (который однажды перегнал машину Ротенберга-младшего прямиком на тренировочное поле. — Прим. „Чемпионата“), у меня точно не было. Когда я только приехал в Москву подписывать контракт и встретился с президентом «Динамо» Ротенбергом, он сразу дал мне номер своего сына Бориса, чтобы я звонил ему, если у меня возникнут какие-либо проблемы», — сказал Вальбуэна в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Михайлову.
Полную версию интервью с Матьё Вальбуэна читайте сегодня на «Чемпионате» с 08:30 мск.