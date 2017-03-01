Гвардиола: шейх Мансур хочет, чтобы я оставался в «Ман Сити» очень-очень долго

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что руководство клуба во главе с шейхом Мансуром полностью доверяет ему. По словам тренера, «горожане» хотели бы продлить с ним контракт, который истекает в 2019 году.
«Мы знаем, что всё будет зависеть от результатов команды. Шейх Мансур хотел бы, чтобы я оставался в клубе ещё очень-очень долго. Но, безусловно, это невозможно без высоких результатов. Руководство готово помогать мне в их достижении», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в АПЛ, отставая от лидирующего «Челси» на 11 очков и имея игру в запасе. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» на своём поле обыграли «Монако» — 5:3.