Дзофф: «Реал» должен быть осторожен, поскольку «Наполи» опасен

Бывший голкипер сборной Италии и туринского «Ювентуса» Динo Дзофф поделился мнением о шансах мадридского «Реала» на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала с «Наполи» на своём поле подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 3:1.
«Реал» добился значительного преимущества, но должен быть осторожен, поскольку «Наполи» опасен», — приводит слова Дзоффа Marca.
Ранее наставники обеих команд также отмечали, что впереди вторая игра и вопрос выхода в четвертьфинал ещё не решён.
Ответная игра между испанским грандом и неаполитанской командой состоится 7 марта.