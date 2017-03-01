Хеккинг уверен, что Йонкер добьётся успехов в «Вольфсбурге»

Бывший рулевой «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг, возглавляющий ныне мёнхенгладбахскую «Боруссию», считает, что новый наставник «волков» Андрис Йонкер добьётся успехов. Сам Хеккинг был уволен с поста главного тренера «Вольфсбурга» по ходу нынешнего сезона за неудовлетворительные результаты. Та же участь постигла и сменившего его Валерьена Исмаэля.
«Йонкер добьётся того, чтобы команда покинула нижние строчки турнирной таблицы. Андрис отлично разбирается в деле. Он обладает этой позитивной голландской дерзостью. И работал в таких клубах, как «Барселона» и «Бавария», — цитирует Хеккинга Sky.
С 2012 по 2014 год Йонкер работал в «Вольфсбурге» в качестве помощника Хеккинга.