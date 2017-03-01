Хесе: очевидно, что не буду праздновать свой гол в ворота «Реала»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хесе Родригес, защищающий ныне цвета «Лас-Пальмаса», поделился ожиданиями от предстоящей встречи этих команд в матче 25-го тура чемпионата Испании. Хесе спросили, будет ли он праздновать гол в ворота своей бывшей команды, если ему удастся забить.
«Мы знаем, насколько силён «Реал» на своём поле. Так что нас ждёт сложная задача. Дай бог, чтобы мне удалось забить. Но очевидно, что не буду праздновать свой гол в ворота «Реала». Я многим обязан этому клубу. Поэтому не буду делать этого, исходя из уважения и восхищения к «Реалу», — цитирует Хесе Marca.
С «Реалом» «Лас-Пальмас» сыграет 1 марта.