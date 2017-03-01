«Бавария» нацелилась на полузащитника «Лиона» Тусара

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Лукасу Тусару, сообщает France Football.
Итальянский специалист считает, что 19-летний футболист может быть полезен немецкому гранду. В «Баварии» проявляют интерес к Тусару и потому, что по окончании нынешнего сезона команду могут покинуть полузащитники Хаби Алонсо и Артуро Видаль.
Действующий контракт Тусара с французским клубом в силе до лета 2020 года. По итогам 27-го тура чемпионата Франции Тусар принял участие в 15 матчах, не отметившись голами и результативными передачами.