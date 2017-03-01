Наставник «Лас-Пальмаса» считает Месси более талантливым, чем Роналду

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Энрике Сетьен сравнил нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Сетьен считает, что по таланту аргентинец превосходит футболиста сборной Португалии.
«Речь идёт о двух разных футболистах. Роналду отлично действует в завершающих фазах атак, но Месси обладает более богатым арсеналом, отличаясь и большим постоянством. Криштиану не родился с талантом Месси, но является образцом для подражания для многих. В целом считаю, что Месси сильнее Роналду», — цитирует Сетьена Marca.