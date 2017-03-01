Рейя может сменить Соузу на тренерском мостике «Фиорентины»

На тренерском мостике «Фиорентины» могут произойти изменения. Руководство «фиалок» рассматривает кандидатуру Эдоардо Рейи, который должен занять место Паулу Соузы. Работа португальца вызывает недовольство у руководителей и фанатов.
«Возглавить «Фиорентину»? Сейчас я предпочитаю молчать. Поговорим, если Соузу всё же уволят», — сказал Рейя в интервью violanews.com
Контракт 46-летнего специалиста с «Фиорентиной» истекает летом 2017 года. В последних пяти матчах итальянской Серии А «фиалки» выиграли дважды, столько же раз уступили и один раз сыграли вничью.