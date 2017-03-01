Педро Леон: буду праздновать гол в ворота «Реала»

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Педро Леон, защищающий ныне цвета «Эйбара», отметил, что не будет жалеть сил для того, чтобы забить гол своей бывшей команде в матче 26-го тура чемпионата Испании. Леон отметил, что обязательно хочет победить «Королевский клуб».
«Я бы не подписался под предложением о ничейном результате. Я подписываюсь под бескомпромиссной борьбой. Считаю, что наша команда в данный момент находится в своей лучшей форме. Я сам буду праздновать гол в ворота «Реала». Ведь я буду играть на своём поле и перед своими болельщиками. Однако я бы не стал праздновать гол в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», — цитирует Леона Mundo Deportivo.
Леон защищал цвета «Реала» с 2010 по 2013 год. Его пребывание в стане «сливочных» ознаменовалось натянутыми отношениями с экс-наставником команды Жозе Моуринью.
С «Реалом» «Эйбар» сыграет 4 марта.