Кьеллини: пенальти в ворота «Наполи»? Эти разговоры только высасывают энергию

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал победу над «Наполи» (3:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии. Арбитр встречи Паоло Валери назначил два пенальти в ворота неаполитанцев.
«Я слышал эти разговоры ещё раньше где-то в баре. В воскресенье я смотрел матч «Интер» — «Рома», в котором выиграл тот, кто больше этого заслуживал. Римляне доминировали на поле. Я ушёл спать, а люди продолжали говорить о чём угодно, кроме игры Найнгголана, Щенсны или Фасио. В нашем матче история повторяется.
Три недели назад я давал интервью, в котором сказал, что все эти разговоры заставляют меня смеяться. Но одно дело, когда об этом говорят болельщики, и другое- когда тренеры делают это. Некоторое время это не происходило, а теперь началось вновь. Последние три недели это происходит в режиме нон-стоп. Все эти споры высасывают энергию тех, кто говорит об этом. Нас они практически не трогают, ведь мы знаем, что делаем на поле.
Я, например, рад, что «Наполи» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, хочу, чтобы «Рома» удачно играла в Лиге Европы, но только в еврокубках», — цитирует Кьеллини Football Italia.