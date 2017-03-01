На «Волгоград Арене» продолжается монтаж металлоконструкций кровли

В настоящее время на стадионе «Волгоград Арена» продолжается монтаж металлоконструкций кровли. Специалисты приступили к монтажу предварительно укрупнённых ферм, которые соединят компрессионное кольцо с фасадом и сформируют несущую конструкцию покрытия «Волгоград Арены» над зоной фойе. Уже установлено 4 из 88 ферм. Общий вес металлоконструкций над зоной фойе составит 1742 тонны.
Одновременно выполняется демонтаж временных конструкций фасада и их подготовка к последующей утилизации. Завершаются работы по устройству бетонной конструкции центральной лестницы шириной 123 метра и примыкающих к ней двух пандусов для лиц с ограниченными физическими возможностями, по которым болельщики будут попадать от центральной входной группы к стадиону, сообщает пресс-служба АО «Стройтрансгаз».
С опережением графика ведутся работы по возведению обходной пешеходной эстакады, степень её готовности — 56%. Продолжается монтаж инженерных систем, возведение внутренних перегородок помещений первого этажа на всех секторах. На втором этаже в секторах В, С и D ведётся сборка каркасов павильонов (лифтовые холлы, туалеты, буфетные зоны).
Ведутся работы второй очереди по укреплению откоса берега Волги: строители завершают формирование верхнего участка откоса, необходимого для возведения двух входных групп со стороны Волги. В круглосуточном режиме выполняются работы по вертикальной планировке территории строительства.