Гвардиола: будущее Кабальеро и Браво прояснится летом, пока я ими доволен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. отвечая на вопрос о будущем вратарей Вилли Кабальеро и Клаудио Браво, отметил, что доволен обоими, а их будущее прояснится летом.
«Я доволен игрой Вилли и Клаудио. Об их будущем мы поговорим в конце сезона. Я доверяю обоим. Не только их будущее, но и остальных футболистов мы будем решать уже после окончания сезона. Им нужно работать, чтобы убедить меня в том, что именно они должны остаться.
Есть пять-шесть футболистов, чьи контракты истекают, ситуацию они знают. Конечно, есть риск, что кто-то предложит им контракт и мы будем вынуждены принять это. Но свои выводы мы будем делать в конце сезона», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Контракт 35-летнего Кабальеро истекает летом 2017 года, а 33-летнего Браво в 2020 году.