«Ливерпуль» сделал предложение «Сантосу» о трансфере 16-летнего форварда

Нападающий «Сантоса» Родриго, которого называют «новым» Неймаром, попал в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом сообщает GloboEsporte.
Представители «Ливерпуля» уже направили предложение «Сантосу», однако финансовые детали неизвестны. Руководство бразильского клуба не горит желанием продавать 16-летнего футболиста, который выступает за сборную Бразилии U17.
По данным источника, Родриго может в ближайшее время подписать профессиональный контракт, в который будет вписана солидная сумма отступных, а также ряд бонусов.