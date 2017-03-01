Болельщики «Бурсаспора» атаковали автобус клуба после поражения в Стамбуле

Группа фанатов «Бурсаспора» остановила и атаковала автобус команды после поражения от «Касымпаши» в матче 22-го тура турецкой Суперлиги (0:4).
Hurriyet сообщает, что вооружённые ножами и палками фанаты начали избивать футболистов и официальных лиц, которые находились в автобусе. Спустя пять минут болельщиков удалось выгнать из автобуса, но они не успокоились и разбили окно транспортного средства.
Прибывшая на место происшествия полиция сопроводила автобус до Бурсы. Порядка 100 человек у въезда на базу клуба требовали отставки руководства. Четыре человека были задержаны, но позже отпущены на свободу.
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