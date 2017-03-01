РФПЛ планирует реформировать молодёжное первенство России

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига выступает за реформирование молодёжного первенства России, в котором сейчас выступают команды, которые играют в Премьер-Лиге.
«Мы хотим реформировать молодёжное первенство. Считаем, что надо сделать его по аналогии с рядом западных лиг, где выступает исключительно молодёжь с доступом трёх-четырёх более возрастных игроков, которые, например, проходят реабилитацию после травмы.
Мы бы также хотели, чтобы состав участников не ограничивался только клубами Премьер-Лиги, есть достойные лицензированные академии, например. Это очень важная тема, и мы находим поддержку в РФС», — цитирует Прядкина ТАСС.