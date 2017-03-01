К. Комбаров: «Арсенал» отличается от «Томи» и «Торпедо», это стабильный клуб

Полузащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров, ранее выступавший за «Томь» «Торпедо», рассказал, чем его нынешняя команда отличается от предыдущих. 11 января стало известно, что Комбаров присоединился к «Арсеналу».
«Арсенал» отличается от «Томи» и «Торпедо» тем, что это стабильная команда. Перед ней стоят большие задачи. Рад находиться здесь и сделаю всё возможное, чтобы команда сохранила свои позиции в РФПЛ. 30 лет – серьёзная дата для футболиста. Чувствую себя на 22, потому у меня всё ещё впереди.
Для нас идеальный сценарий – если мы выполним задачу до последнего тура. Если в последней игре будет решаться вопрос о сохранении места в РФПЛ, мы ляжем костьми, чтобы добиться нужного результата", — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.