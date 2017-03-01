Продажа билетов осуществляется в порядке живой очереди, то есть, в отличие от предыдущего этапа продаж, заявки на билеты будут удовлетворяться в режиме реального времени.
Все билеты, уже приобретённые к настоящему времени, а также проданные в ходе текущего этапа, который завершится 5 апреля 2017 года в 13:00 по московскому времени, будут бесплатно доставлены болельщикам заблаговременно до начала турнира.
«Пройдя несложную процедуру на сайте FIFA.com/bilet, болельщики из любого уголка мира могут приобрести билет, чтобы вживую насладиться игрой лучших футболистов мира на турнире, который по праву называют турниром чемпионов. Формат турнира таков, что в каждом матче можно ожидать яркой и бескомпромиссной борьбы», — сказал Фальк Эллер, глава билетного департамента ФИФА.
ФИФА возобновила продажу билетов на Кубок конфередаций — 2017
Фото: Официальный сайт ФИФА