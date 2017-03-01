Сиссе: в течение следующих двух лет Клопп выиграет с «Ливерпулем» АПЛ

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джибриль Сиссе не сомневается, что мерсисайдцы под руководством Юргена Клоппа в ближайшие два года выиграют чемпионат Англии.
«Мне нравится Клопп, он подходит «Ливерпулю». Даю два сезона на то, что при нём клуб выиграет Премьер-лигу. У меня была возможность встретиться с ним и поговорить. Он даёт команде хорошую энергию. Клопп в этом плане похож на Моуринью.
Его любили в Дортмунде, то же самое в Ливерпуле. Это не случайность. Даже когда ты видишь его по телевизору, то заряжаешься его энергетикой. Думаю, что в ближайшие два года «Ливерпуль» станет чемпионом Англии. У клуба есть всё, от прекрасного стадиона, до удивительных болельщиков и лучшего тренера. Осталось подобрать нужных игроков и выиграть титул», — цитирует Сиссе Mirror.