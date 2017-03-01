Перенесённый матч «Шпортфройнде» — «Боруссия» Д будет сыгран 14 марта

Стало известно, когда будет сыгран четвертьфинальный матч Кубка Германии «Шпортфройнде» — «Боруссия» Д. Встреча должна была состояться 28 февраля, но из-за плохого состояния поля матч перенесли.
Как сообщает Bundesliga Spotlight, матч состоится 14 марта.
Ранее место в полуфинале зарезервировал франкфуртский «Айнтрахт», который обыграл «Арминию» (1:0). В других полуфиналах, которые будут сыграны 1 марта, «Гамбург» примет «Боруссию» М, а «Бавария» сыграет с «Шальке-04».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Шальке-04». Начало – в 22:45 мск.