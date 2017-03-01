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«Атлетико» может приобрести Аспаса в случае ухода Гризманна

1 марта 2017, среда. 15:39. Футбол
Нападающий «Сельты» Яго Аспас попал в сферу интересов «Атлетико». Накануне стало известно, что наставник мадридцев Диего Симеоне останется в команде вне зависимости от результатов в конце чемпионата. AS пишет, что аргентинец уже начал планировать состав на следующий сезон, включая вариант, в котором не будет Антуана Гризманна.

Французский нападающий давно входит в сферу интересов топ-клубов Европы. Если Гризманн покинет «Атлетико», на его место «матрасники» могут приобрести Яго Аспаса. В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги форвард в 21 матче забил 13 голов.

Ранее руководство «Атлетико» рассматривало возможность приобретения Диего Косты или Эдинсона Кавани, но эти футболисты выходят за рамки финансовых возможностей мадридцев.
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Сельта Антуан Гризманн Яго Аспас Трансферы
Новости. Футбол
1 марта 2017, среда
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