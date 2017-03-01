«Наполи» готов продать Кулибали за € 60 млн

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Goal сообщает, что неаполитанцы готовы отпустить 25-летнего футболиста, которого оценивают в € 60 млн. Произойдёт это в том случае, если «Наполи» не попадёт по итогам сезона-2016/17 в Лигу чемпионов.
Одним из претендентов на сенегальского футболиста считается «Челси», руководство которого готово удовлетворить финансовый аппетит неаполитанцев. Конкуренцию лондонцам может составить «Интер». Источник отмечает, что в контракте Кулибали нет фиксированной суммы отступных.
Соглашение Калиду Кулибали с «Наполи» действует до лета 2021 года.