«Барселона» – «Спортинг»: текстовая трансляция начнётся в 21:30

1 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 25-го тура Примеры между «Барселоной» и «Спортингом». Встреча начнётся в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Спортинг».
Встречу 01.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Хосе Санчесом Мартинесом.
Ранее команды встречались друг с другом 85 раз. 52 матча завершились победой «Барселоны», 16 раз команды сыграли вничью, и 17 раз сильнее оказались футболисты «Спортинга». Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и закончилась гостевой победой «Барселоны» со счётом 5:0.