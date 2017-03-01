Грасия: матч с «Сибирью» получился упорным, но мы победили и очень довольны

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал домашнюю победу над «Сибирью» (1:0) в четвертьфинале Кубка России.
«Соперник сегодня сыграл в три защитника, и на самом деле это было немного неожиданно, потому что в последних матчах они так не действовали.
Матч шёл так, как мы и предполагали, получился упорным и достаточно равным. Поле было в таком состоянии, что не слишком благоволило зрелищной игре.
Тем не менее результат достигнут, мы победили, и мы этим очень довольны», — заявил Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».