Калитвинцев: Погребняк проигрывает конкуренцию, Дьяков работает с «Динамо-2»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев заявил, что нападающий Павел Погребняк уступает конкурентам на своей позиции, а также подтвердил информацию «Чемпионата» о том, что защитник Виталий Дьяков был переведён во вторую команду бело-голубых.
«Погребняк проигрывает конкуренцию на своей позиции. Дьяков был с нами на сборах и сейчас поддерживает свою форму с „Динамо-2“, — цитирует Калитвинцева «твиттер» Fcdin.com.
Высказался Калитвинцев и о нападающем Кирилле Панченко, выразив надежду на то, что форвард будет выступать за «Динамо» долгие годы.
«Панченко был не в аренде, а на просмотре. И будет на просмотре в „Динамо“ лет до 40», — заявил наставник бело-голубых.