Игрок «Ньюкасла» случайно стал автором курьёзного гола

После розыгрыша углового игрок «Ньюкасла» оказался первым на подборе и пытался поразить ворота ударом в одно касание. Мяч срезался с ноги бьющего и вместо удара в створ отправился в сторону углового флажка, однако на своём пути нашёл ногу другого хавбека гостей Мохамеда Диаме и по красивой траектории залетел в ворота.
Таким образом, «сороки» сравняли счёт, а спустя ещё восемь минут забили ещё и вырвали победу.
Эпизод можно увидеть на 1:25:
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