«Реал» – «Лас-Пальмас»: текстовая трансляция начнётся в 23:30

В среду, 1 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Барнабеу» состоится матч 25-го тура Примеры между «Реалом» и «Лас-Пальмасом». Встреча начнётся в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Лас-Пальмас».
Встречу 01.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Давидом Фернандесом Борбаланом.
Ранее команды встречались друг с другом 65 раз. 44 матча завершились победой «Реала», 14 раз команды сыграли вничью, и семь раз сильнее оказались футболисты «Лас-Пальмаса». Последняя встреча между этими командами состоялась в сентябре 2016 года и закончилась вничью со счётом 2:2.
В таблице испанского первенства «Реал» (55 очков) располагается на первой строчке, а «Лас-Пальмас» (28 очков) — на 13-й.