Муравьёв: когда пришёл в «Динамо», был в шоке, мы стояли на грани банкротства

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв рассказал, что клуб находился в тяжёлой финансовой ситуации, когда он занял пост гендиректора в сентябре 2016 года, а также поведал о будущем команды «Динамо-2».
«Когда я пришёл в клуб, то был в шоке, мы стояли на грани банкротства. Но в итоге урегулировали вопросы с ВТБ и кредиторами.
Я хочу, что бы на «Динамо» ходили миллионы и эти миллионы были в сине-белых шарфах и с сине-белыми флагами!
«Динамо-2» — достаточно тяжёлое бремя сейчас для клуба, но всё окончательно будем решать по окончании сезона.
Мы объединили селекционные отделы академии и клуба и будем добиваться того, чтобы воспитанники «Динамо» оставались с нами", — цитирует Муравьёва «твиттер» Fcdin.com.