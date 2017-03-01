Куман не собирается уходить из «Эвертона» ради «Барселоны»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман дал понять, что не будет рассматривать предложение «Барселоны», если она к нему обратится.
«Сейчас другая ситуация по сравнению с тем, что было пять-шесть лет назад. Тогда меня также называли в числе претендентов на пост главного тренера „Барселоны“. Сейчас я ни о каких других клубах не думаю, поскольку у меня есть контракт с „Эвертоном“. У нас долгосрочный проект. Мне бы хотелось здесь остаться», — сказал Куман в интервью Sky Sports.
На текущий момент «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.