Семак: «Уфа» добилась хорошего результата, но праздновать некогда

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (1:0) в четвертьфинальном матче Кубка России.
«Очень сложный матч. Думаю, кубковых поединков других не бывает. Очень много было борьбы. Напряжённый матч, который держал в напряжении и нас, и болельщиков до последней секунды. Рад за нашу команду, что смогли победить. У нас было не так много голевых моментов. Но, думаю, победа была заслуженной. Поздравляю всех ребят и город с заслуженной победой, с выходом в полуфинал Кубка России.
Это хороший результат, но праздновать некогда, нам нужно готовиться к следующем матчу. Сегодня обязательно поздравим всех ребят, а с завтрашнего дня начнём подготовку к следующему матчу. Ребята сегодня молодцы. Выкладывались на 100%», — поведал Семак в эфире телеканала «Матч! Футбол 2».