Тарханов: если честно, «Урал» тренировал пенальти перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что команда готовилась к возможному исходу с серией пенальти в матче 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром». «Краснодар» вёл 3:0 по ходу игры, однако «Урал» сравнял счёт, а в серии пенальти вырвал победу (3:3, по пенальти — 4:3).
«Это наш секрет, что я сказал команде в раздевалке в перерыве матча. При всех пропущенных голах мы совершили какие-то детские ошибки. Плюс в товарищеских играх был другой темп, поэтому нам пришлось подстроится. Также привыкали к стадиону. Но уже в конце первого тайма мы адаптировались и даже забили гол. Когда Смолов в конце матча подошёл исполнять пенальти, то думал, что он забьёт. Слава богу, что он не забил. Если честно, то перед матчем с «Краснодаром» мы тренировали пенальти и держали такой возможный исход матча в уме», — цитирует Тарханова «Спорт FM».