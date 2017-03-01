Бубнов: вероятность победы «Спартака» в РФПЛ — 70 %

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов оценил шансы красно-белых одержать победу в РФПЛ. Перед возобновлением турнира подопечные Массимо Карреры занимают первую строчку в таблице, опережая «Зенит» и ЦСКА на пять и восемь очков соответственно.
«Спартаку» ещё нужно стать чемпионом. На данный момент вероятность — 70 %, но это цифра будет меняться от тура к туру. У красно-белых очень тяжёлый календарь, так же и у «Зенита». А ЦСКА проведёт 8 из 13 матчей на своём поле. Перед «Спартаком», насколько мне известно, не ставилась задача стать чемпионом, но в текущих обстоятельствах, конечно, нужно корректировать задачу. Перед красно-белыми ставилась задача выиграть Кубок России — и он её провалил.
ЦСКА может догнать лидера, если «Спартак» будет терять очки. «Армейцы» при этом вообще не должны их терять. Прежде всего им нужно думать о своей игре — и только потом о турнирных раскладах. Как заявило руководство, задач никто не снимал. Календарь благоприятствует. Перестановка схемы и тренера должна благоприятствовать. Будет интересно посмотреть. ЦСКА был очень хорош в товарищеских матчах, если смотреть на результат. Мой прогноз — ЦСКА будет в тройке, на втором или третьем месте», — цитирует Бубнова портал Sportbox.
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