На одной из трибун стадиона «Локомотив» появился баннер «Снова вместе, снова рядом!», который актив болельщиков подготовил не только по случаю возобновления игр любимой команды, но и к возвращению Ерунова. Алексей в январе вернулся в Россию после того, как был выпущен на свободу из французской тюрьмы, в которой отбывал срок за участие в беспорядках на Евро-2016.
Это уже не первый баннер в поддержку Ерунова. В октябре 2016 года в Санкт-Петербурге около стадиона «Петровский» болельщики «Локомотива» вывешивали баннер с призывом вернуть Алексея домой. Видео доступно в социальной сети «ВКонтакте». Накануне Ерунов обратился ко всем болельщикам «Локомотива» с просьбой прийти и поддержать команду в кубковом матче. Это видео также доступно в соцсети «ВКонтакте».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Тосно».
Болельщики «Локомотива» баннером отметили возвращение Ерунова