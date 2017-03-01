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Болельщики «Локомотива» баннером отметили возвращение Ерунова

1 марта 2017, среда. 19:55. Футбол
Фанаты «Локомотива» в домашнем матче 1/4 финала Кубка России против «Тосно» отметили возвращение директора по работе с болельщиками Алексея Ерунова.

На одной из трибун стадиона «Локомотив» появился баннер «Снова вместе, снова рядом!», который актив болельщиков подготовил не только по случаю возобновления игр любимой команды, но и к возвращению Ерунова. Алексей в январе вернулся в Россию после того, как был выпущен на свободу из французской тюрьмы, в которой отбывал срок за участие в беспорядках на Евро-2016.

Это уже не первый баннер в поддержку Ерунова. В октябре 2016 года в Санкт-Петербурге около стадиона «Петровский» болельщики «Локомотива» вывешивали баннер с призывом вернуть Алексея домой. Видео доступно в социальной сети «ВКонтакте». Накануне Ерунов обратился ко всем болельщикам «Локомотива» с просьбой прийти и поддержать команду в кубковом матче. Это видео также доступно в соцсети «ВКонтакте».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Тосно».
Болельщики «Локомотива» баннером отметили возвращение Ерунова

Болельщики «Локомотива» баннером отметили возвращение Ерунова

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Тосно Болельщики — Футбол Фото
Новости. Футбол
1 марта 2017, среда
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