Бауэр: «Рубин» победой над «Сибирью» поздравил с юбилеем президента Татарстана

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал победу над «Сибирью» (1:0) в четвертьфинале Кубка России. Швейцарец отметил, что этим успехом команда поздравила президента Татарстана Рустама Минниханова с 60-летним юбилеем.
«Мы долгое время не проводили официальных матчей, поэтому очень ждали этого матча. Официальные игры всегда отличаются от контрольных матчей на сборах. Замечательно было вернуться наконец в Казань и провести здесь кубковый поединок. И не стоит недооценивать «Сибирь», пускай она играет в турнире рангом ниже. Кубковые матчи всегда отличаются особой атмосферой. В таких играх противник из низших лиг всегда особенно мотивирован.
Не могу не отметить, что соответствующую роль сегодня сыграло и тяжёлое поле. У нас были моменты, которые по этой причине мы не могли реализовать чисто технически. Что до погоды, то обе команды находились в одинаковых, сложных условиях, нам оставалось только смириться. Мы своей победой поздравили с юбилеем президента республики. Я очень рад, что мы смогли порадовать его победой. Конечно, играть в среду, в обед – это не то же самое, что в то же время в субботу, но такова наша работа», — цитирует Бауэра «Татар-информ».