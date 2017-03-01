Газизов: выход «Уфы» в полуфинал Кубка России — историческое событие для клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу в домашнем четвертьфинальном Кубка России против «Анжи» (1:0). Уфимская команда впервые в истории вышла в полуфинал турнира.
«Я хочу поздравить команду с победой! Хочется поздравить главного тренера Сергея Семака с красивым дебютом. Мы пишем историю вместе. Это большой шаг для нас и для всей республики. Мы впервые вышли в полуфинал — историческое для нас событие.
Отдельно я бы хотел выделить болельщиков клуба «Уфа». Их было больше 8 тысяч, и это дало основной посыл команде. Большое им спасибо за поддержку команды в такую холодную погоду. Их поддержка оказала решающую роль.
Сейчас мы идём от матча к матчу. Самая важная игра — следующая. Теперь будем готовиться к матчу с «Тереком», посмотрим, как получится», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.