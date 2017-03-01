Ф. Джонс: Ибрагимович заставил критиков замолчать, он — кошмар для защитников

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс похвалил нападающего команды Златана Ибрагимовича. 35-летний швед забил в текущем сезоне 26 голов в 38 матчах.
«Ибрагимович великолепен. Поначалу многие сомневались, что Златан сможет успешно выступать в Премьер-лиге, однако ему удалось заставить критиков замолчать. Ибрагимович — настоящий профессионал, крайне важная фигура как на поле, так и за его пределами. Он заслуживает все те лестные слова, которые сейчас о нём говорят. Златан демонстрирует прекрасное движение для своего роста, а переиграть его на втором этаже — крайне сложная задача. Ибрагимович — кошмар для защитников», — сказал Джонс в интервью Sky Sports.