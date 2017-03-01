Сёмин не знает, кого просматривали скауты «МЮ» на матче «Локомотив» — «Тосно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после домашней победы в четвертьфинале Кубка России над «Тосно» (1:0) сообщил, что не знает, кого просматривали скауты английского «Манчестер Юнайтед», которые присутствовали на игре.
«Кого просматривали скауты «МЮ»? Нет предположений, кого они бы могли просматривать. В «Манчестер Юнайтед» тренер на месте. Может, кто-то им понравился? Чорлука, Миранчук, Гилерме хорошо сыграли. Может быть, их и смотрели», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.