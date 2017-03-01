Голы Пасторе и Кавани помогли «ПСЖ» выйти в 1/4 финала Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Ньор» принимал на своём поле «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Рене Гайяр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Оба гола парижане провели в концовке матча. На 78-й минуте игры Хавьер Пасторе счёт открыл, а точный удар Эдинсона Кавани на четвёртой компенсированной минуте удвоил преимущество гостей. Таким образом, «Ньор» своё выступление на турнире завершил, а «ПСЖ» вышел в четвертьфинал.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Генгам» на выезде обыграл «Кевийи» со счётом 2:1.