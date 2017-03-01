«Барселона» разгромила хихонский «Спортинг» и возглавила таблицу Примеры

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала хихонский «Спортинг». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Лионель Месси, Луис Суарес, Пако Алькасер, Неймар, Иван Ракитич, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Спортинга» Хуан Родригес. В составе хихонской команды отличился Карлос Кастро.
После этой победы «Барселона» (57 очков) опередила «Реал» (55) в турнирной таблице чемпионата Испании. Однако у мадридской команды два матча в запасе, а одну из встреч она проведёт сегодня на своём поле с «Лас-Пальмасом» (начало – 23:30 по мск). «Спортинг» (17) располагается на 18-й строчке.
В другом матче тура, который проходил параллельно, «Вильярреал» на выезде обыграл «Осасуну» со счётом 4:1.