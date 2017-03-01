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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Барселона» разгромила хихонский «Спортинг» и возглавила таблицу Примеры

1 марта 2017, среда. 23:22. Футбол
В матче 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала хихонский «Спортинг». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Лионель Месси, Луис Суарес, Пако Алькасер, Неймар, Иван Ракитич, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Спортинга» Хуан Родригес. В составе хихонской команды отличился Карлос Кастро.

После этой победы «Барселона» (57 очков) опередила «Реал» (55) в турнирной таблице чемпионата Испании. Однако у мадридской команды два матча в запасе, а одну из встреч она проведёт сегодня на своём поле с «Лас-Пальмасом» (начало – 23:30 по мск). «Спортинг» (17) располагается на 18-й строчке.

В другом матче тура, который проходил параллельно, «Вильярреал» на выезде обыграл «Осасуну» со счётом 4:1.
Испания - Примера. 25-й тур
01 марта 2017, среда. 21:30 МСК
Барселона
Барселона
6 : 1
Спортинг Хихон
Хихон
1:0 – Месси – 9, 2:0 – Родригес – 11 (автогол), 2:1 – Кастро – 21, 3:1 – Суарес – 27, 4:1 – Алькасер – 49, 5:1 – Неймар – 65, 6:1 – Ракитич – 87

Испания - Примера. 25-й тур
01 марта 2017, среда. 21:30 МСК
Осасуна
Памплона
1 : 4
Вильярреал
Вильярреал
0:1 – Сориано – 2, 0:2 – Сольдадо – 27 (пен), 1:2 – Торрес – 64 (пен), 1:3 – Борре – 74, 1:4 – Борре – 78
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вильярреал Осасуна Спортинг Хихон ФК Барселона
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