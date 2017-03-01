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Видео: «Уфа» — «Анжи»
1 марта 2017, среда. 23:29.
Футбол
1 марта 2017 года в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоялся матч 1/4 финала Кубка России с участием «Уфы» и «Анжи». Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля со счётом 1:0.
Единственный гол в этом матче был забит на 66-й минуте — победу уфимской команде принёс точный удар Азамата Засеева.
«Уфа» впервые в своей истории вышла в полуфинал Кубка России, где встретится с «Локомотивом».
Кубок России. 1/4 финала
01 марта 2017, среда. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
1 : 0
Анжи
Махачкала
1:0
– Засеев – 66
Источник:
«Чемпионат»
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Анжи
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