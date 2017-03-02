Ракитич: игроки «Барселоны» остолбенели, услышав слова Луиса Энрике об уходе

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после матча 25-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом» (6:1) сообщил, что футболисты до последнего не знали о решении главного тренера команды Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона.
«Луис Энрике зашёл в раздевалку и сказал нам, что уйдёт из «Барселоны». Мы все остолбенели. Ничего об этом не знали. Приложим максимум усилий, чтобы как можно успешнее провести оставшуюся часть сезона», — цитирует Ракитича AS.
На послематчевой пресс-конференции специалист отметил, что не будет продлевать с клубом контракт, который истекает ближайшим летом.