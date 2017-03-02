Неизвестный предложил «Ростову» деньги, чтобы его сын вывел на поле Ибрагимовича

В «Ростов» позвонил неизвестный и предложил деньги за то, чтобы его сын в качестве мальчика-сопровождающего появился на поле стадиона «Олимп-2» вместе с форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.
«Вчера позвонил незнакомый человек и предложил 170 тысяч рублей, чтобы его сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди», — написал пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский в своём «твиттере».
«Ростов» проведёт первый матч с «МЮ» 9 марта. Ответная игра пройдёт в Англии 16 марта.