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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Монако» в дополнительное время вырвал победу у «Марселя» в Кубке Франции

2 марта 2017, четверг. 01:46. Футбол
«Монако» стал очередным участником 1/4 финала Кубка Франции, одолев «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Велодром» и завершилась в дополнительное время со счётом 4:3 в пользу монегасков.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. На 19-й минуте Жоау Моутинью вывел «Монако» вперёд, однако Димитри Пайет на 43-й минуте счёт сравнял. Гол Килиана Мбаппе на 66-й минуте позволил гостям вновь вырваться вперёд, однако Реми Кабелла (83-я минута) забил второй гол за «Марсель» и перевёл игру в дополнительное время.

В третий раз «Монако» вышел вперёд на 104-й минуте — отличился Бенжамен Менди. Однако Кабелла оформил дубль на 110-й минуте, сделав счёт равным — 3:3. Победу «Монако» принёс точный удар Тома Лемара на 113-й минуте.
Кубок Франции. 1/8 финала
01 марта 2017, среда. 23:05 МСК
Марсель
Марсель
3 : 4 ДВ
Монако
Монако
0:1 – Моутинью – 19, 1:1 – Пайет – 43, 1:2 – Мбаппе – 66, 2:2 – Кабелла – 83, 2:3 – Менди – 104, 3:3 – Кабелла – 110, 3:4 – Лемар – 113
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Марсель ФК Монако
Новости. Футбол
2 марта 2017, четверг
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