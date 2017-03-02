«Барселона» — «Спортинг» — 6:1. Видеообзор матча

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор матча 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Спортинг», состоявшегося 1 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершившегося победой сине-гранатовых со счётом 6:1.
В составе «Барселоны» по голу забили Лионель Месси, Луис Суарес, Пако Алькасер, Неймар и Иван Ракитич. Кроме того, игрок «Спортинга» Хуан Родригес отметился автоголом. Единственный гол в ворота «Барселоны» забил Карлос Кастро.
Видео доступно на официальном канале Ла Лиги на YouTube.