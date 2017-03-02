Зидан: после удаления Бэйла «Реал» показал характер

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги матча 25-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (3:3). «Сливочные» остались вдесятером после удаления Гарета Бэйла при счёте 1:1, затем пропустили два мяча, а в концовке вырвали ничью благодаря дублю Криштиану Роналду.
«Мы позволили сопернику вернуться в игру. В первом тайме „Лас-Пальмас“ лучше контролировал мяч. После удаления Бэйла мы показали характер и смогли отыграть два гола. С учётом всего, что произошло, мы могли бы радоваться набранному очку, но этого мало для претендента на чемпионство.
Не буду говорить о судействе, готов обсуждать только игру. Мы могли сыграть лучше, но не получилось. Впереди у нас тяжёлый график, будет непросто. Нам уже нужно думать о предстоящих матчах чемпионата и Лиги чемпионов. Что касается Бэйла, то он уже извинился перед командой за свое удаление», — приводит слова Зидана AS.
Видео эпизода с удалением Бэйла можно посмотреть на официальном канале Ла Лиги на YouTube.