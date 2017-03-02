Видео: «Реал» — «Лас-Пальмас» — 3:3, дубль Роналду

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор матча 25-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Лас-Пальмас», состоявшегося 1 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершившегося со счётом 3:3.
«Реал» вышел вперёд на 8-й минуте благодаря голу Иско. Спустя две минуты гости отыгрались — отличился Тана. В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве в связи с удалением Гарета Бэйла. На 56-й минуте Хонатан Виера вывел «Лас-Пальмас» вперёд, реализовав пенальти. Спустя три минуты Кевин-Принс Боатенг сделал счёт 3:1 в пользу гостей. «Реалу» удалось избежать поражения благодаря двум голам Криштиану Роналду в концовке игры. На 86-й минуте португалец реализовал пенальти, а на 89-й поразил ворота соперника ударом головой.
Видео доступно на официальном канале Ла Лиги в YouTube.