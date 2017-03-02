Парламент Великобритании призвал правительство не бойкотировать ЧМ-2018

Комитет по международным делам палаты общин британского парламента настоятельно рекомендует властям Великобритании не бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом говорится в опубликованном докладе комитета, сообщает The Telegraph.
Британским властям предлагается использовать предстоящий турнир для «укрепления и исправления отношений между Великобританией и Россией», несмотря на обеспокоенность нарушениями прав человека и допинговым скандалом. Авторы доклада задаются вопросом, остаётся ли Россия подходящей страной для проведения чемпионата мира, но при этом отмечают, что бойкот ЧМ-2018 стал бы контрпродуктивной мерой.
В октябре 2016 года глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания и США рассматривают различные варианты с целью оказать давление на Россию, чтобы изменить её позицию по Сирии. По данным СМИ, это включает в себя бойкот чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России, со стороны британских официальных лиц.