Сетьен: матч с «Реалом» — очень важный триумф в истории «Лас-Пальмаса»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Энрике Сетьен считает, что его команда должна была победить мадридский «Реал» в выездном матче 25-го тура чемпионата Испании. Гости вели по ходу встречи со счётом 3:1, но позволили сопернику забить два гола и спасти очко.
«Наша команда показала отличную игру, и ей лишь не хватило везения. Матч с «Реалом» — важнейший триумф в истории «Лас-Пальмаса». Жаль, что мы не выиграли, но наша команда доминировала на поле и заслуживала победы. Поэтому я немного расстроен», — приводит слова Сетьена Marca.