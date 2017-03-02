Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сетьен: матч с «Реалом» — очень важный триумф в истории «Лас-Пальмаса»

2 марта 2017, четверг. 06:23. Футбол
Главный тренер «Лас-Пальмаса» Энрике Сетьен считает, что его команда должна была победить мадридский «Реал» в выездном матче 25-го тура чемпионата Испании. Гости вели по ходу встречи со счётом 3:1, но позволили сопернику забить два гола и спасти очко.

«Наша команда показала отличную игру, и ей лишь не хватило везения. Матч с «Реалом» — важнейший триумф в истории «Лас-Пальмаса». Жаль, что мы не выиграли, но наша команда доминировала на поле и заслуживала победы. Поэтому я немного расстроен», — приводит слова Сетьена Marca.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Лас-Пальмас ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
2 марта 2017, четверг
06:32 С. Рамос: игроки «Реала» не говорят о судьях и не пишут глупости в «Твиттере»
06:23 Сетьен: матч с «Реалом» — очень важный триумф в истории «Лас-Пальмаса»
05:58 Виллаш-Боаш опубликовал фото с Робсоном в честь 300-го матча в качестве тренера
04:51 Руни летом рассмотрит вариант с возвращением в «Эвертон»
04:35 Ибрагимович готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2019 года
04:11 Парламент Великобритании призвал правительство не бойкотировать ЧМ-2018
03:41 Видео: «Реал» — «Лас-Пальмас» — 3:3, дубль Роналду
03:39 «Челси» предложит Конте улучшенный контракт, чтобы удержать от ухода в «Интер»
03:35 Гвардиола: это лучшее выступление Агуэро из всех, что я видел
03:26 Футболистов аргентинского клуба ограбили на тренировочной базе
03:16 Зидан: после удаления Бэйла «Реал» показал характер
02:45 «Барселона» назовёт имя преемника Луиса Энрике не ранее 1 июля
02:45 Марсело: мы на стороне Бэйла, такие эпизоды порой случаются в футболе
02:21 «ПСЖ» сыграет с «Авраншем», «Бордо» — с «Анже» в 1/4 финала Кубка Франции
02:18 «Барселона» — «Спортинг» — 6:1. Видеообзор матча
02:13 Фанаты «Лацио» скандировали расистские кричалки в адрес игрока «Ромы» Рюдигера
01:46 «Монако» в дополнительное время вырвал победу у «Марселя» в Кубке Франции
01:44 Гвардиола: расстроен, что «Барселона» теряет идеального тренера
01:37 «Витория» из Гимарайнша приблизилась к выходу в финал Кубка Португалии
01:35 «Бавария» может встретиться с «Боруссией» Д в полуфинале Кубка Германии
01:29 «Сельта» и «Эспаньол» поделили очки, «Гранада» обыграла «Алавес»
01:22 Дубль Роналду спас «Реал» от поражения в матче с «Лас-Пальмасом»
01:01 Лопетеги: понимаю Луиса Энрике — работа в «Барселоне» изматывает
00:50 Сампаоли и Вальверде — основные кандидаты на пост наставника «Барселоны»
00:48 Неизвестный предложил «Ростову» деньги, чтобы его сын вывел на поле Ибрагимовича
00:45 «Лацио» выиграл у «Ромы» в первом полуфинальном матче Кубка Италии
00:38 «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
00:38 Президент «Барселоны»: мы все расстроены уходом Луиса Энрике
00:35 «Бавария» разгромила «Шальке» и вышла в полуфинал Кубка Германии
00:20 Ракитич: игроки «Барселоны» остолбенели, услышав слова Луиса Энрике об уходе
00:04 Луис Энрике объявил, что уйдёт из «Барселоны» по окончании сезона
1 марта 2017, среда
23:56 Беленов не играл против «Анжи» из-за пункта в контракте
23:49 «Реал», забив в 45-м матче подряд, побил рекорд «Барселоны»
23:29 Видео: «Уфа» — «Анжи»
23:26 «Бастия», играя вдесятером и ведя 2:0, не удержала победу в матче с «Нантом»
23:22 «Барселона» разгромила хихонский «Спортинг» и возглавила таблицу Примеры
23:21 Ари: cовсем немного не хватило, чтобы забить гол в первом матче за «Локомотив»
23:03 «Реал» — «Лас-Пальмас»: Марсело сравняется с Ди Стефано по числу матчей за клуб
22:59 Потасовка Милевского с Денисовым, новичок Ари и гол Миранчука. Фото из Черкизово
22:52 Ал. Миранчук не ожидал поддержки от болельщиков «Локомотива» в матче с «Тосно»
22:47 Зинченко: не собираюсь раскисать из-за нехватки игровой практики в ПСВ
22:42 Коломейцев: всем в команде хочется, чтобы Ал. Миранчук продлил контракт
22:32 «Боруссия» М обыграла «Гамбург» и вышла в полуфинал Кубка Германии
22:28 Пейчинович: «Локомотив» играл очень внимательно, неважно, что соперник из ФНЛ
22:27 Голы Пасторе и Кавани помогли «ПСЖ» выйти в 1/4 финала Кубка Франции
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой матч ближайшего тура РФПЛ вызывает у вас больший интерес?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+