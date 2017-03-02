Анчелотти: «Бавария» с самого начала показала очень сильную игру

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти остался очень доволен игрой своей команды в четвертьфинальном матче Кубка Германии с «Шальке-04». Играя на своём поле, немецкий гранд разгромил гельзенкирхенскую команду со счётом 3:0. При этом нападающий Роберт Левандовски отличился дублем и голевой передачей.
«Бавария» с самого начала показала очень сильную игру, применяя прессинг против соперника. В результате нам удалось оказывать высокое давление на оборонительные порядки «Шальке» и контролировать ход игры», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Баварии».