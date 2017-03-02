В сборной Германии продолжают рассчитывать на Гётце

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв надеется на то, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце будет и дальше полезен национальной команде. Об этом сообщил менеджер немецкой сборной Оливер Бирхофф. Футболист в данный момент проходит лечение после того, как у него было диагностировано нарушение обмена веществ.
«Изначально мы считаем, что для Гётце будет полезно участие в розыгрыше Кубка конфедераций в составе национальной команды для того, чтобы сделать следующий шаг», — приводит слова Бирхоффа Bild.
Ранее исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что не следует ждать скорого возвращения Гётце в строй.