Роббен: Бадштубер не заслуживал удаления на собственном стадионе

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен выразил сожаление в связи с тем, что защитник «Шальке-04» Хольгер Бадштубер был удалён с поля в четвертьфинальном матче Кубка Германии между этими командами. Игра завершилась уверенной победой подопечных Карло Анчелотти со счётом 3:0, а сам Бадштубер был удалён на 77-й минуте, получив вторую жёлтую карточку за фол против Давида Алабы.
«Естественно, Бадштубер не заслуживал удаления на собственном стадионе. Мне очень жаль, что так получилось. Хольгер – мой хороший друг», — приводит слова Роббена tz.
Трансферный лист Бадштубера принадлежит «Баварии», и цвета гельзенкирхенского клуба он защищает на правах аренды.